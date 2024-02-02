В «Реал Сосьедаде» рассказали, почему травмированный Захарян попал в заявку на матч с «Жироной»

Пресс-атташе «Реала Сосьедада» Йон Андер Мундуате поделился комментарием о попадании хавбека Арсена Захаряна на предстоящую игру чемпионата Испании.

«Мы едем в Жирону, а после игры сразу отправляемся на Майорку. Тренер сказал, что все игроки едут, потому что между этим мы не будет возвращаться. Арсен не на 100% готов, завтра он не сыграет», — цитирует Мундуате Sport24.

При этом представитель «Реал Сосьедада» отметил, что есть шансы увидеть Захаряна в следующем матче, именно по этой причине он поедет вместе с командой.

В текущем сезоне Захарян провел 24 матча в составе сан-себастьянского клуба и сделал один голевой пас.

Игра 23-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Реал Сосьедадом» состоится 3 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по столичному времени.

Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»