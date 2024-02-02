​Уткин отреагировал на слова президента «Барселоны» о выборе нового тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что нового главного тренера для команды должен выбрать спортивный директор клуба – Деку. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Стареет дядя Жоан. Кто такой Деку, чтоб доверять лично ему выбор тренера для «Барселоны»…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что на прошлой неделе Хави объявил о решении покинуть должность главного тренера «Барселоны» по завершению сезона. Молодой специалист сообщил об уходе сразу после поражения команды от «Вильярреала» со счётом 3:5.

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