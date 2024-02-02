Президент «Барселоны» задел «Реал», говоря о судействе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался на тему судейства. По словам функционера, выгоду от решений судей получает главный конкурент «сине-гранатовых» - мадридский «Реал».

«Неправда, что судьи помогают «Барселоне». Это «Реал» вмешался в Ла Лигу. Мне никогда не нравился ВАР. И мне, и многим другим ясно, что «Реал» получает наибольшую выгоду от ошибок ВАР», - сказал Лапорта в интервью RAC1.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Реал» - первое. Команды разделяют десять очков (47 против 57).

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