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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингема могут дисквалифицировать за слова

02 Февраля 2024 • 16:46 Комментировать

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может столкнуться с дисквалификацией. Как сообщает Marca, Ла Лига задействует специалиста по чтению по губам, чтобы узнать, оскорблял ли Беллингем игрока «Хетафе» Мэйсона Гринвуда. Если факт оскорблений установят, то топ-игрока «Реала» могут наказать.

В прессе сообщалось, что Беллингем мог назвать Гринвуда насильником. Ранее в отношении англичанина велось расследование – его обвиняли в домашнем насилии. Впрочем, год назад все обвинения с Мэйсона были сняты.

Напомним, что в четверг «Реал» обыграл «Хетафе» на выезде со счётом 2:0 благодаря дублю Хоселу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем ещё теги
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