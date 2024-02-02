​Беллингема могут дисквалифицировать за слова

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может столкнуться с дисквалификацией. Как сообщает Marca, Ла Лига задействует специалиста по чтению по губам, чтобы узнать, оскорблял ли Беллингем игрока «Хетафе» Мэйсона Гринвуда. Если факт оскорблений установят, то топ-игрока «Реала» могут наказать.

В прессе сообщалось, что Беллингем мог назвать Гринвуда насильником. Ранее в отношении англичанина велось расследование – его обвиняли в домашнем насилии. Впрочем, год назад все обвинения с Мэйсона были сняты.

Напомним, что в четверг «Реал» обыграл «Хетафе» на выезде со счётом 2:0 благодаря дублю Хоселу.