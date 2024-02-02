Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку своей команды на предстоящий матч против «Жироны».

Ранее сообщалось, российский хавбек пропустит игру из-за травмы, которую он получил в матче прошлого тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 24 матчах за «Реал Сосьедад» и записал на свой счет одну голевую передачу.

Встреча 23-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 3 января. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.