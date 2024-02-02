Президент «Барселоны» назвал 12 клубов, вступивших в Суперлигу

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном запуске нового футбольного турнира – Суперлиги Европы.

«Если это не произойдет в следующем сезоне, то случится в сезоне-2025/2026. Мне все равно, если в турнире не будет клубов АПЛ. Организаторы предлагают участникам по 100 миллионов за участие. Клубы не заработают столько денег, даже если выиграют Лигу чемпионов. В списке уже есть 12 команд: «Барселона», «Реал», «Интер», «Милан», «Наполи», «Рома», «Марсель», три нидерландских клуба, «Брюгге» и «Андерлехт», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Ранее Европейский суд принял решение легализовать Суперлигу.

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