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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: Нового тренера должен выбрать Деку

02 Февраля 2024 • 13:24 Комментировать
Алавес
...
Барселона
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03.02 20:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, кто может заменить Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

«Это должен решить Деку. У того, кто придет, должен быть определенный послужной список, если только мы не примем более креативное решение. Рафа Маркес? Не можем исключить его. Ханс-Дитер Флик? Вам следует спросить об этом Деку», — приводит слова Лапорты RAC1.

Напомним, ранее Хави объявил о своем предстоящем уходе в конце текущего сезона из-за сильного давления и неудовлетворительных результатов.

После 22 туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 47 очков.

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Барселона Деку Жоан Лапорта ещё теги

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