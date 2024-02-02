Президент «Барселоны»: Нового тренера должен выбрать Деку

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, кто может заменить Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

«Это должен решить Деку. У того, кто придет, должен быть определенный послужной список, если только мы не примем более креативное решение. Рафа Маркес? Не можем исключить его. Ханс-Дитер Флик? Вам следует спросить об этом Деку», — приводит слова Лапорты RAC1.

Напомним, ранее Хави объявил о своем предстоящем уходе в конце текущего сезона из-за сильного давления и неудовлетворительных результатов.

После 22 туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 47 очков.