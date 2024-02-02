В «Барселоне» недовольны результатами команды

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о положении «сине-гранатовых» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Ни один клуб не застрахован от травм игроков. Мы потеряли из-за них тер Штегена, Гави, де Йонга. Это ведущие футболисты команды. Но даже в такой ситуации «Барселона» не имеет права отставать от первого места на десять очков. Мы должны работать еще усерднее», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» минимально победила «Осасуну» (1:0).

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