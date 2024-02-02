Лапорта: «Я не собирался увольнять Хави, это его решение»

Жоан Лапорта, президент каталонской «Барселоны», высказался о решении Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера команды после завершения сезона.

«Хави сказал, что будет лучше для команды, если он уйдет. Я принял его решение. Но у меня не было мыслей о том, чтобы отправить его в отставку. Хотя в этом сезоне все пошло не так, как мы ожидали», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Эрнандес занимает пост главного тренера каталонского гранда с ноября 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.

В последнем матче «сине-гранатовые» победили «Осасуну» со счетом 1:0.

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