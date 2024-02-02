Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Я не собирался увольнять Хави, это его решение»

02 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать

Жоан Лапорта, президент каталонской «Барселоны», высказался о решении Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера команды после завершения сезона.

«Хави сказал, что будет лучше для команды, если он уйдет. Я принял его решение. Но у меня не было мыслей о том, чтобы отправить его в отставку. Хотя в этом сезоне все пошло не так, как мы ожидали», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Эрнандес занимает пост главного тренера каталонского гранда с ноября 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.

В последнем матче «сине-гранатовые» победили «Осасуну» со счетом 1:0.

Лапорта выбрал нового тренера для «Барселоны»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Модрич принял неожиданное решение по будущему «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави ​Гвардиолу хотят вернуть в «Барселону» 12 лет спустя «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе «Барселона» потеряла Фелиша ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
«Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.02.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка Мальорка
1.50 4.10 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
11:52 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Я не собирался увольнять Хави, это его решение»
10:48 · Испания. Ла Лига
Беллингем жёстко оскорбил Гринвуда
10:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Тоттенхэма» Велиз перешёл в испанский клуб официально
10:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти решил судьбу Хоселу в «Реале»
09:28 · Испания. Ла Лига
Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» 1
08:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти остался недоволен судейством в матче «Реала» и «Хетафе»
08:17 · Испания. Ла Лига
«Бетис» подписал известного нападающего официально
03:15 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Хоселу: «Уникальный игрок, мы в восторге»
02:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал травму Рюдигера
02:33 · Испания. Ла Лига
Хоселу – о своём дубле: «Я пришёл в «Реал» ради таких моментов»
02:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич провёл невероятный матч, он всё контролировал»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Унал сменил «Хетафе» на клуб АПЛ официально
02:05 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Бергвалл выбрал «Тоттенхэм», а не «Барселону» 1 слухи
01:26 · Испания. Ла Лига
Тчуамени не поможет «Реалу» в дерби с «Атлетико» 1
01:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» взял верх над «Барселоной» в борьбе за шведского вундеркинда
Все новости
Рекомендуем