Беллингем жёстко оскорбил Гринвуда

Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем оскорбил соотечественника Мэйсона Гринвуда, выступающего за «Хетафе». По ходу вчерашнего матча, завершившегося победой «сливочных» со счетом 2:0, игрок «королевского» клуб назвал соперника насильником.

Напомним, что Гринвуд долгое время не выходил на поле из-за расследования по делу о домашнем насилии в отношении своей девушки. В ходе разбирательства футболист был признан невиновным и возобновил карьеру.

Мэйсон принадлежит «Манчестер Юнайтед», а за «Хетафе» выступает на правах аренды. В 18 поединках чемпионата Испании он отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами.