Анчелотти решил судьбу Хоселу в «Реале»

33-летний центральный форвард «Реала» Хоселу впечатлил руководство и тренерский штаб команды в начале 2024 года. Во последнем матче с «Хетафе» нападающий оформил дубль.

В «королевском» клубе довольны игрой опытного голеадора и планируют выкупить его у каталонского «Эспаньола». Главный тренер Карло Анчелотти также хочет сохранить игрока.

Арендное соглашение Хоселу со «сливочными» рассчитано до конца нынешнего сезона. Рыночная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 22 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.