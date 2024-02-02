Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес с недовольством высказался о календаре своей команды в нынешнем сезоне.

«Это настоящее преступление. Множество травм из-за тяжелого календаря. За 28 дней команда сыграла девять поединков», - передает слова испанского специалиста газета Marca.

В последнем матче «сине-гранатовые» одержали минимальную победу над «Осасуной» со счетом 1:0. «Барселона» набрала 47 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, что на прошлой неделе Хави анонсировал свой уход из клуба.

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