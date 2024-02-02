Анчелотти остался недоволен судейством в матче «Реала» и «Хетафе»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе судьи во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0). По мнению итальянца, рефери ошибся, не назначив пенальти в пользу «сливочных» под занавес встречи.

«Фол на Диасе в конце? Не хочу обсуждать этот момент, судья просто дал желтую карточку. Команда провела отличный матч и снова лидирует в таблице. Я сказал арбитру, что там был пенальти, но он показал карточку», - передает слова тренера Football Espana.

Мадридский гранд набрал 57 баллов и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.