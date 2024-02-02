Нападающий Седрик Бакамбу покинул стамбульский «Галатасарай» и перебрался в испанский чемпионат. Новым местом работы 32-летнего конголезца стал севильский «Бетис», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны подписали трудовой договор до 2026 года.

У Бакамбу есть опыт выступлений в испанской Ла Лиге. С 2015 по 2018 год нападающий защищал цвета «Вильярреала». Он принял участие в 75 поединках, в которых отметился 31 голом и пятью ассистами.

После 22 туров чемпионата Испании «Бетис» набрал 34 балла. Севильская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.