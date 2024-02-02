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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о Хоселу: «Уникальный игрок, мы в восторге»

02 Февраля 2024 • 03:15 Комментировать
Хетафе
0:2
Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Хоселу, оформившего дубль в матче против «Хетафе» (2:0).

33-летний игрок помог «сливочным» вернуться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, забив по разу в начале каждого из таймов.

«Иметь в составе такого уникального игрока, как Хоселу, – большая удача. Мы все в восторге от него», – цитирует Madrid Xtra итальянского наставника.

На счету Хоселу 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 31 матче за «Реал» в текущем сезоне. Напомним, что форвард арендован мадридским грандом у «Эспаньола» с возможностью выкупа.

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