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Анчелотти прокомментировал травму Рюдигера

02 Февраля 2024 • 02:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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04.02 23:00

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии Антонио Рюдигера.

Немецкий центральный защитник был заменён после первого тайма из-за повреждения бедра. Уже 4 февраля «Реалу» предстоит сыграть против «Атлетико», и Рюдигер серьёзно рискует пропустить мадридское дерби. Также, напомним, встречу пропустит Орельен Тчуамени – у него дисквалификация.

«Отсутствие Тчуамени и Рюдигера в матче с «Атлетико»? Что ж, в таком случае в центре защиты сыграет кто-то другой – кто-то, кто к этому не очень привык, но наверняка справится.

Возможно, Рюдигер сможет сыграть против «Атлетико», я пока не знаю. Он получил сильный удар. Посмотрим в ближайшие дни», – поведал в послематчевом интервью Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Антонио Рюдигер ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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