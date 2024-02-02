Анчелотти прокомментировал травму Рюдигера

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии Антонио Рюдигера.

Немецкий центральный защитник был заменён после первого тайма из-за повреждения бедра. Уже 4 февраля «Реалу» предстоит сыграть против «Атлетико», и Рюдигер серьёзно рискует пропустить мадридское дерби. Также, напомним, встречу пропустит Орельен Тчуамени – у него дисквалификация.

«Отсутствие Тчуамени и Рюдигера в матче с «Атлетико»? Что ж, в таком случае в центре защиты сыграет кто-то другой – кто-то, кто к этому не очень привык, но наверняка справится.

Возможно, Рюдигер сможет сыграть против «Атлетико», я пока не знаю. Он получил сильный удар. Посмотрим в ближайшие дни», – поведал в послематчевом интервью Анчелотти.