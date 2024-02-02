Хоселу – о своём дубле: «Я пришёл в «Реал» ради таких моментов»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился впечатлениями после матча против «Хетафе» (2:0).

33-летний футболист, арендованный у «Эспаньола», стал автором обоих голов «сливочных» в сегодняшнем матче. Форвард отличился на 14-й и 56-й минутах.

«Сам факт нахождение здесь – это уже мечта. Я пришёл в «Реал», чтобы наслаждаться таким моментами, как этот. Очень горжусь всем, что сделал в своей жизни и карьере, чтобы получить возможность оказаться здесь. Сейчас я просто наслаждаюсь этим, словно маленький мальчик», – цитирует Madrid Xtra Хоселу, забившего 12 голов в 31 матче нынешнего сезона.