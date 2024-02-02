Анчелотти: «Модрич провёл невероятный матч, он всё контролировал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в матче против «Хетафе» (2:0).

«Сливочные» добыли гостевую победу благодаря дублю Хоселу, отличившегося на 14-й и 56-й минутах.

«Мы очень довольны, замечательная игра в исполнении команды. Модрич был великолепен этим вечером – он просто лучший, когда владеет мячом. Он контролировал всю игру, был очень хорош.

Мне нравится, как взаимодействуют Винисиус, Беллингем, Вальверде и Модрич. Каждый из них был хорош», – приводит Madrid Xtra слова итальянского специалиста.

«Реал» вернулся на первую строчку в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» на два очка.