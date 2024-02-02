Тчуамени не поможет «Реалу» в дерби с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в матче против «Атлетико».

Француз получил жёлтую карточку на последних минутах сегодняшнего поединка с «Хетафе», который завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Теперь опорнику придётся отбыть одноматчевую дисквалификацию – он достиг лимита предупреждений в Ла Лиге.

«Я не знаю, что произошло. Рефери просто показал Тчуамени жёлтую. Теперь он пропустит дерби», – прокомментировал ситуацию рулевой «Реала» Карло Анчелотти в послематчевом интервью.

Встреча «Реал» – «Атлетико» состоится 4 февраля.

Орельен Тчуамени провёл 23 матча в текущем сезоне. В активе игрока два гола и один ассист.