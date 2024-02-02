38-летний испанский форвард Альваро Негредо стал свободным агентом. Об расставании с опытнейшим форвардом сообщает его последний клуб на данный момент, «Кадис».

Негредо выступал за «Кадис» с лета 2020 года, тогда он перебрался в родную Испанию из саудовского «Аль-Насра». Всего в майке «Кадиса» он провёл 105 матчей и забил 20 голов. В этом сезоне Негредо сыграл лишь в девяти матчах, в которых не отличился голевыми действиями.

Летом текущего года Негредо исполнится 39 лет. В карьере Альваро выступал за многие клубы, в том числе «Севилью», «Валенсию», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Мидлсбро» и сборную Испании.