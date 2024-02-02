Бенефис Хоселу позволил «Реалу» разобраться с «Хетафе»

В отложенном матче 20-го тура Ла Лиги «Реал» гостил у «Хетафе». Лука Модрич с правого фланга отдал под удар Хоселу, а тот попал в перекладину, к тому же там вне игры. Винисиус Жуниор оказался сам перед воротами противника, но не смог переиграть кипера. Лукас Васкес на правом фланге улучил момент для навеса и доставил мяч на голову Хоселу, который в борьбе с защитниками открыл счет. Хоселу в касание пробил по воротам с линии штрафной - парировано. Голкипер «Хетафе» ошибся на выходе, и Хоселу наносил удар - защитник встал на пути мяча.

Хозяева были без моментов и ударов в створ до 52-й минуты, когда Мэйсон Гринвуд слева ворвался в штрафную и зарядил в штангу. В ответ Хоселу оформил дубль ударом с линии штрафной. Винисиус не смог поднять мяч над лежащим вратарем. Еще момент у бразильца, выход один на один и удар в грудь вратаря. Борха Майораль едва не вернул интригу, после ошибки обороны он без помех бил - штанга.

«Хетафе» идет 10-м, соперник подвинул «Жирону» с первого места.