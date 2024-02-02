«Хетафе» установил личный антирекорд, ни разу не пробив по воротам «Реала» в первом тайме

Мадридский «Реал» нейтрализовал атаку «Хетафе» в матче Ла Лиги.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе «сливочных» – единственный мяч забил Хоселу, завершивший комбинацию из 22 передач. Примечательно также, что «Хетафе» не нанёс ни одного удара по воротам «Реала» за весь первый тайм. Это первый в истории подобный случай в домашних матчах «Хетафе» в рамках Ла Лиги, докладывает Opta. В общей сложности команда провела 353 игры в родных стенах в высшем испанском дивизионе.

Следить за ходом уже стартовавшего второго тайма можно посредством текстовой трансляции от LiveResult.