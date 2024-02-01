«Реал» забил «Хетафе» после комбинации из рекордного количества пасов

Мадридский «Реал» провёл самую затяжную голевую комбинацию в текущем сезоне.

«Сливочные» открыли счёт в поединке против «Хетафе» на 14-й минуте – отличился Хоселу. Согласно данным Opta, в голевой комбинации игроки «Реала» отдали друг другу 22 передачи – рекордный показатель для команды в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Для Хоселу это взятие ворот стало уже четвёртым с начала 2024 года.

Наблюдать за дальнейшими событиями матча «Хетафе» против «Реала» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

В случае победы команда Карло Анчелотти опередит «Жирону» и вернётся на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.