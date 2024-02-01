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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу забил уже четвёртый гол за «Реал» в 2024 году

01 Февраля 2024 • 23:24 Комментировать
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.10 2 1.55
перерыв

В пригороде Мадрида проходит отложенный матч чемпионата Испании между местным «Хетафе» и мадридским «Реалом». На 14-й минуте форвард «сливочных» Хоселу после красивой комбинации от партнёров открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Таким образом, Хоселу забил за «Реал» уже четвёртый гол в 2024 календарном году. Ранее испанец поражал ворота «Арандины» и дважды мадридского «Атлетико» - в матчах Суперкубка Испании и Кубка Испании.

Напомним, что следить за ходом матча «Хетафе» и «Реала» можно из любой точки мира в нашей текстовой трансляции. В разгаре первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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