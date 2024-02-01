Хоселу забил уже четвёртый гол за «Реал» в 2024 году

В пригороде Мадрида проходит отложенный матч чемпионата Испании между местным «Хетафе» и мадридским «Реалом». На 14-й минуте форвард «сливочных» Хоселу после красивой комбинации от партнёров открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Таким образом, Хоселу забил за «Реал» уже четвёртый гол в 2024 календарном году. Ранее испанец поражал ворота «Арандины» и дважды мадридского «Атлетико» - в матчах Суперкубка Испании и Кубка Испании.

Напомним, что следить за ходом матча «Хетафе» и «Реала» можно из любой точки мира в нашей текстовой трансляции. В разгаре первый тайм!