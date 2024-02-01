Ферран Торрес уверен, что залечит травму до первого матча с «Наполи»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес решительно настроен вернуться в строй до возобновления Лиги чемпионов.

Испанец получил травму в недавнем матче против «Осасуны». Изначально предполагалось, что восстановление займёт не менее месяца, однако сам футболист планирует выйти из лазарета гораздо быстрее. По данным журналиста Виктора Наварро, Торрес уверен, что будет доступен для участия в первом матче 1/8 финала против «Наполи», который состоится 21 февраля. «Барселона» настроена не стол оптимистично: на полное восстановление при подобных травмах обычно уходит около четырёх недель, и в клубе будут осторожны.

В активе Феррана Торреса 11 забитых мячей и четыре голевых паса в 32 матчах нынешнего сезона.