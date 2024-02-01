Полузащитник Арда Гюлер продолжает процесс адаптации в мадридском «Реале».

18-летний футболист пропустил всю первую половину сезона из-за постоянных травм. Дебют турецкого игрока состоялся лишь в январе, но и с тех пор вундеркинд появился на поле только трижды, отыграв в сумме менее 80 минут.

Как отмечает Marca, в «Реале» считают Гюлера невероятно креативным футболистом, способным великолепно проявлять себя с мячом, однако тренерский штаб хотел бы видеть в его игре большей интенсивности, в том числе и в работе без мяча.

Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» летом прошлого года из «Фенербахче».