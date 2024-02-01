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«Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно

01 Февраля 2024 • 22:36 Комментировать
Алавес
...
Барселона
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03.02 20:30

В «Барселоне» намерены усилить среднюю линию после завершения текущего сезона.

В прошлом году «сине-гранатовым» так и не удалось найти прямую равноценную замену Серхио Бускетсу, и зимой клуб также не подписал нового хавбека. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, решение этой задачи переносится на будущее лето: в «Барселоне» рассчитывают подписать полузащитника топ-уровня, когда откроется следующее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселоне» придётся продать кого-то из своих высокооплачиваемых игроков. Вероятно, это поможет заполучить полузащитника, соответствующего требованиям.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2024

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