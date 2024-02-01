Левандовски: «В какой-то момент я почувствовал себя слабее и физически, и морально»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своих трудностях.

35-летний футболист подвергается жёсткой критике за не самую впечатляющую результативность в текущем сезоне. Слухи всё чаще связывают звёздного поляка с уходом из клуба, несмотря на действующий до 2026 года контракт.

«В 2023 году был момент, когда я почувствовал себя слабее не только морально, но и физически. Казалось, что негативные моменты свалились на меня разом, всё накопилось», – цитирует FootTruck форварда.

Роберт Левандовски отметился 13 голами в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах в рамках нынешней кампании.