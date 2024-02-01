​Фанаты «Хетафе» оскорбляли Винисиуса на почве расизма

В четверг вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Хетафе» и «Реалом». Испанские СМИ публикуют видео, на котором некоторые фанаты «Хетафе» выкрикивают расистские оскорбления в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора. Происходило это на улице, когда автобус с игроками «Реала» подъезжал к стадиону.

Матч чемпионата Испании между «Хетафе» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Стоит сказать, что Винисиус регулярно сталкивается с оскорблениями на почве расизма.