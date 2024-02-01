«Барселона» может поправить финансовое положение путём продажи кого-то из дорогостоящих игроков.

Каталонский гранд серьёзно ограничен на трансферном рынке из-за неутешительного экономического положения. Ожидается, что и грядущим летом клуб не сможет позволить себе многих из игроков, которых хотел бы переманить. Кроме того, финансовые трудности могут сказаться и в вопросе назначения нового тренера – «Барселоне» будет непросто договориться с высокооплачиваемым специалистом.

Как сообщает Sport, в летнее трансферное окно каталонцы с высокой вероятностью продадут кого-то из важных игроков, востребованных на рынке, чтобы извлечь необходимую прибыль.