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«Барселона» продаст дорогостоящего игрока летом слухи

01 Февраля 2024 • 21:57 Комментировать
Алавес
...
Барселона
1 4.40 X 3.70 2 1.80
03.02 20:30

«Барселона» может поправить финансовое положение путём продажи кого-то из дорогостоящих игроков.

Каталонский гранд серьёзно ограничен на трансферном рынке из-за неутешительного экономического положения. Ожидается, что и грядущим летом клуб не сможет позволить себе многих из игроков, которых хотел бы переманить. Кроме того, финансовые трудности могут сказаться и в вопросе назначения нового тренера – «Барселоне» будет непросто договориться с высокооплачиваемым специалистом.

Как сообщает Sport, в летнее трансферное окно каталонцы с высокой вероятностью продадут кого-то из важных игроков, востребованных на рынке, чтобы извлечь необходимую прибыль.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2024

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