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​Салфетку с договором «Барселоны» по Месси продадут на аукционе за бешеные деньги

01 Февраля 2024 • 21:18 Комментировать

В 2000 году «Барселоне» удалось привлечь в свою академию Лионеля Месси. Тогдашний скаут каталонцев Карлес Рексак был уверен в юном аргентинце, хотя в руководстве «сине-гранатовых» царили сомнения. Месси нужно было лечение из-за дефицита гормона роста. Кроме того, в «Барсе» переживали по поводу переезда игрока из Аргентины в Испанию в столь молодом возрасте – в 13 лет.

В какой-то момент отец Лионеля Месси, Хорхе Месси, выдвинул клубу ультиматум – подписывайте игрока или расходимся. В тот момент у представителя «Барселоны» не было под рукой нормального листа бумаги, поэтому он взял салфетку размером 16,5 на 16,5 сантиметра. На салфетке было написано обязательство «сине-гранатовых» подписать Месси при соблюдении оговоренных финансовых условий. Позже президент «Барселоны» подтвердил соглашение, оформив его уже на нормальной бумаге.

Салфетку, на которой прописано обязательство «Барселоны» по Месси, продадут на аукционе. Стартовая цена – 300 тысяч фунтов. Об этом рассказывает Sky Sports.

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