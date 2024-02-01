​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Хетафе»

В четверг вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Хоселу.

Матч между «Хетафе» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» на одно очко отстаёт от «Жироны». В случае победы над «Хетафе» команда Карло Анчелотти выйдет на чистое первое место в таблице Ла Лиги.