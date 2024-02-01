Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Карпин: Время в «Реал Сосьедаде» пойдёт на пользу Захаряну

01 Февраля 2024 • 17:45 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
1 2.15 X 3.35 2 3.45
03.02 23:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдет он до этого уровня или нет — вопрос», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер отметил, что если Захарян не заиграет в «Реал Сосьедаде», то все равно это время пойдет ему на пользу, ведь он не только играет против лучших футболистов, но и тренируется с сильными партнерами.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» прошлым летом. В составе испанского клуба 20-летний хавбек провел 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Захаряна с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Карпин Сборная России Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
16:42
«Жирона» - «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle
31 Января
11:54
«Барселона» может устроить с «Жироной» обмен игроками
30 Января
21:45
Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась
17:44
Захарян пропустит матч против «Жироны»
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки 2
29 Января
03:35
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
28 Января
19:49
Колосков: «Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина»
16:26
Дьяков: «Главное, что Захарян получает достаточно игрового времени в «Реал Сосьедаде»
15:39
Барренечеа продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Модрич принял неожиданное решение по будущему Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.60 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
18:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» досрочно выкупила Сарагосу у «Гранады» официально
17:45 · Испания. Ла Лига
Карпин: Время в «Реал Сосьедаде» пойдёт на пользу Захаряну
17:42 · Испания. Ла Лига
«Бетис» заработал 16 миллионов евро на продаже вингера в Бразилию официально
17:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Кассьерры: «Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть»
15:45 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Реала» запустили фейковую новость о трансфере Мбаппе
15:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» будет зарабатывать 70 миллионов евро в год благодаря новому спонсору
13:50 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, как изменилась его роль на поле после перехода в «Реал»
13:40 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Сантьяго Бернабеу» — это особенное место
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Хетафе» слухи
13:05 · Испания. Ла Лига
Титов дал прогноз на матч «Хетафе» - «Реал»
12:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Иньиго Мартинес вернётся в строй слухи
12:33 · Испания. Ла Лига
Беллингем – о победе в Суперкубке Испании: «Это был особенный опыт»
12:25 · Испания. Ла Лига
Роке назвал главное отличие между Ла Лигой и чемпионатом Бразилии
12:18 · Испания. Ла Лига
Хави: «Моё решение об уходе объединило команду»
12:11 · Испания. Ла Лига
Хави: «Очень жаль, что Торрес получил травму, он находился в хорошей форме»
Все новости
Рекомендуем