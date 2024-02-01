Карпин: Время в «Реал Сосьедаде» пойдёт на пользу Захаряну

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Ситуация Арсена — нормальная и правильная. Ему нужно время, чтобы начать играть на том уровне, на котором играют в Испании. Дойдет он до этого уровня или нет — вопрос», — приводит слова Карпина Sport24.

Тренер отметил, что если Захарян не заиграет в «Реал Сосьедаде», то все равно это время пойдет ему на пользу, ведь он не только играет против лучших футболистов, но и тренируется с сильными партнерами.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» прошлым летом. В составе испанского клуба 20-летний хавбек провел 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Захаряна с клубом рассчитан до лета 2029 года.