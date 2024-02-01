Севильский «Бетис» официально осуществил трансфер вингера Луиса Энрике. Новым клубом футболиста стал бразильский «Ботафого».

По информации портала Transfermarkt, бразильцы заплатили испанскому клубу 16 млн евро за 23-летний ценный актив атаки. В этом сезоне молодой бразилец сыграл за «Бетис» в 21 матче, в котором один раз забил гол и трижды ассистировал.

В «Бетис» Энрике перебрался летом 2022 года из «Флуминенсе» за 8 млн евро, что в два раза меньше суммы последующей продажи игрока обратно в Бразилию.

Сейчас у «Бетиса» в активе седьмое место турнирной таблицы Ла Лиги и 34 набранных очка.