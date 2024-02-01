Болельщики «Реала» запустили фейковую новость о трансфере Мбаппе

1 февраля в социальных сетях «Реала» появился видеоролик с анонсом подписания контракта с компанией HP. Об этом позже сообщило испанское издание AS.

Однако, в комментариях болельщики «сливочных» уже решили, что это был анонс трансфера и уже 2-го февраля «Реал» объявит о трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Некоторые пользователи социальной сети в комментариях опубликовали фейковые скриншоты, якобы силуэта «черепашки» в одном из фрагментов видео. Именно черепашка ассоциируется у болельщиков с ярким нападающим сборной Франции.

Ранее мы сообщили о том, что «ПСЖ» может потерять 25-летнего Мбаппе из-за позиции, на которое его задействует главный тренер Луис Энрике.

Контракт между футболистом и клубом действует до лета 2024 года, а трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.

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