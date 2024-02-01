«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Пресс-служба «сливочных» опубликовала в социальной сети двадцатисекундное видео, на котором демонстрируется дата «2 февраля», а также надпись «новый». Стоит отметить, что на видео присутствует пасхалка. В левом нижнем углу есть тень, где изображена небольшая черепашка. Как известно, нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе неоднократно сравнивали с черепашкой-ниндзя из знаменитого мультсериала и фильма из-за схожей внешности.

Напомним, что действующий контракт 25-летнего Мбаппе с парижанами истекает предстоящим летом, поэтому уже сейчас игрок может вести переговоры и даже подписать контракт с любым клубом.