«Реал» будет зарабатывать 70 миллионов евро в год благодаря новому спонсору

Мадридский «Реал» подписал спонсорский контракт с компанией HP. Об этом сообщает Diario AS.

По данным источника, благодаря такому сотрудничеству казна клуба будет ежегодно пополняться на 70 миллионов евро¸ что является очень хорошей новостью для «сливочных», которые не так давно взяли кредит на сумму 375 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 54 очка. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет всего один балл. Стоит отметить, что у «сливочных» есть игра в запасе.