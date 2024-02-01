Беллингем рассказал, как изменилась его роль на поле после перехода в «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос, как изменилась его роль после переезда в Мадрид из дортмундской «Боруссии».

«В «Боруссии» я забил немало голов, но я больше играл сзади. Забивать было сложнее. Сейчас я играю с лучшими в мире и больше действую на позиции десятки. У меня есть свобода на поле. Мне нравится, что теперь я играю ближе к воротам», — цитирует Беллингема пресс-служба «сливочных».

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка в 21 матче.