Беллингем: «Сантьяго Бернабеу» — это особенное место

Полузащитник Джуд Беллингем высказался об игре за мадридский «Реал».

«Известно, что «Реал» — самый большой клуб в мире. Когда ты находишься рядом с «Бернабеу», ощущаешь себя в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Это особенное место. Вы даже не можете себе представить, насколько это великий клуб», — приводит слова Беллингема пресс-служба «сливочных».

Футболист признался, что при выходе на улицу невозможно остаться незамеченным, но это не всегда хорошо.

В текущем сезоне Беллингем провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и стал автором восьми результативных передач.