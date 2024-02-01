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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов дал прогноз на матч «Хетафе» - «Реал»

01 Февраля 2024 • 13:05 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между «Хетафе» и мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

«Форма у «Хетафе» нормальная. Вполне могут и забить. Считаю, что для победы мадридцам надо забивать минимум 2. Поставлю на победу «Реала» и тотал больше 1,5. Мне счет 2:1 кажется очень вероятным», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Хетафе» против «Реала» состоится сегодня, 1 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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