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Стало известно, когда Иньиго Мартинес вернётся в строй слухи

01 Февраля 2024 • 12:37 Комментировать
Алавес
...
Барселона
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03.02 20:30

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес сможет помочь команде уже в ближайшем матче. Напомним, 32-летний футболист не играл с начала декабря из-за мышечного повреждения.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, Мартинес будут готов принять участие в предстоящей игре «Барселоны» с «Алавесом».

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Игра 23-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 3 февраля. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес

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АЛАВЕС БАРСЕЛОНА
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