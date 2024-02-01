Стало известно, когда Иньиго Мартинес вернётся в строй

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес сможет помочь команде уже в ближайшем матче. Напомним, 32-летний футболист не играл с начала декабря из-за мышечного повреждения.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, Мартинес будут готов принять участие в предстоящей игре «Барселоны» с «Алавесом».

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Игра 23-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 3 февраля. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.