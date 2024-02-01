Беллингем – о победе в Суперкубке Испании: «Это был особенный опыт»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вспомнил о победе своей команды в Суперкубке Испании. Напомним, в начале января «королевский клуб» сперва одолел в полуфинале «Атлетико», а затем разобрался в финале с «Барселоной».

«Это был особенный опыт. Мы доминировали в первой игре против «Атлетико», но нам не повезло не выиграть матч в основное время. Мы всё же смогли выйти в финал, а там показали свой уровень. Надеюсь, это мой первый трофей из многих», – цитирует Беллингема Madrid Xtra.

Напомним, что «Реал» успел вылететь из Кубка Испании, где проиграл в ⅛ финала тому же «Атлетико».