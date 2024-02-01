Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке назвал главное отличие между Ла Лигой и чемпионатом Бразилии. Напомним, вчера форвард забил свой дебютный гол за «сине-гранатовых», отметившись победным мячом в матче против «Осасуны» в рамках чемпионата.

«Здесь футбол быстрее, чем в Бразилии. Мне нужно быть более сконцентрированным во время матчей», – цитирует Роке Barca Universal.

«Барселона» оформила трансфер Роке ещё летом, но футболист должен был остаться в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды до конца сезона. Впрочем, руководству удалось ускорить прибытие бразильца и заполучить его в январе.