Хави: «Моё решение об уходе объединило команду»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определил главную положительную сторону своего решения покинуть команду в конце сезона. Напомним, испанский специалист работает у руля «сине-гранатовых» с ноября 2021 года.

«Нам нужна была реакция. Думаю, это была одна из тех причин, по которой моё решение было правильным. Нам нужно было объединить команду, мой уход помог это осуществить. Сейчас футболисты и болельщики ощущают семейную атмосферу», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» пока располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В прошлом сезоне команда под руководством Хави уверенно выиграла Ла Лигу.