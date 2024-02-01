Хави: «Очень жаль, что Торрес получил травму, он находился в хорошей форме»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии нападающего Феррана Торреса, который получил травму во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны». Вскоре испанец пройдёт обследование, которое покажет степень серьёзности повреждения.

«Ферран почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Надеемся, что проблема незначительная. Очень жаль, что Торрес получил травму, он находился в хорошей форме», – сказал Хави на пресс-конференции.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Торрес забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Нападающий уже провёл самый результативный сезон в своей карьере в Ла Лиге.