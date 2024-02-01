Хави: «Травмы? При подобном графике они будут всегда»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, почему в его команде так много травм. Напомним, до конца сезона «сине-гранатовым» не помогут полузащитник Гави и левый защитник Алехандро Бальде. Оба молодых воспитанника до своих травм являлись основными футболистами команды.

«Травмы? При подобном графике они будут всегда. Мы провели 9 матчей в январе. Большинство из них мы провели на выезде. Игроки были вынуждены часто находиться в пути, а состав у нас не совсем большой», – пожаловался Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.