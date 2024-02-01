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Модрич может завершить карьеру уже летом

01 Февраля 2024 • 11:07 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич может завершить игровую карьеру по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Ману Карреньо, ссылаясь на свои источники.

Как информирует журналист, Модрич покинет «королевский» клуб из-за истекающего контракта. Если 38-летний хавбек не получит предложения, которое его заинтересует, то он может повесить бутсы на гвоздь после Евро-2024.

Лука защищает цвета «королевского» клуба с лета 2012 года. В составе мадридского коллектива полузащитник провел 512 поединков, в которых отметился 38 забитыми мячами и 83 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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