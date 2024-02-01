Хави рассказал, что нужно «Барселоне» для победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после победы над «Осасуной» (1:0) в перенесенном поединке 20-го тура чемпионата Испании.

«Я ни капли не сомневаюсь в своих подопечных. Для борьбы за чемпионский титул и трофей Лиги чемпионов нам нужно единство. Команда должна прогрессировать. Только благодаря командному единству мы можем добиться успеха», - рассказал Эрнандес во время пресс-конференции.

После 22 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от лидирующей «Жироны» на восемь пунктов.