Экс-футболист «Ливерпуля»: «Я бы назначил Месси главным тренером «Барселоны»

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи предложил кандидатуру аргентинца Лионеля Месси на пост главного тренера каталонской «Барселоны».

«Я бы назначил главным тренером Месси. Болельщики точно поддержат такой выбор. Все, к чему прикасается Лео, становится золотом. Лионель послан на землю, чтобы делать нереальные вещи. И это не закончится на менеджменте», - передает слова Дэнни таблоид Daily Mail.

Ранее стало известно, что нынешний наставник «Барселоны» Хави Эрнандес покинет «сине-гранатовых» после завершения сезона-2023/2024. Месси в настоящий момент является игроком «Интер Майами».