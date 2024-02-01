Педри оценил положение «Барселоны» в Ла Лиге

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался касательно турнирного положения своей команды после минимальной победы над «Осасуной» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Испании.

«Ла Лига – очень сложный чемпионат, но мы должны сражаться до конца. Нужно бороться за наш клуб, он этого заслуживает. Будем стараться прибавлять и набирать по три очка в каждой встрече», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.

«Сине-гранатовые» набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави Эрнадеса отстает от лидирующей «Жироны» на восемь очков.